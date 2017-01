Manuel Valls se dit inquiet "d'une mode, qui est celle d'un voile revendiqué"

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Peut-on encore faire confiance à IBK ? L’incompris est au four et au moulin

En savoir plus

"Vous faites un choix, je le respecte. Mais qu'est-ce que c'est que cette idée que les cheveux et le corps de la femme sont impudiques ?", a-t-il poursuivi. "Il y a aujourd’hui un salafisme influent. Je suis inquiet de cette mode [pour évoquer le voile]. Attention aux messages que vous faites passer aux jeunes femmes et jeunes filles. ", a prévenu l’ancien premier ministre.

C’est Attika Trabelsi, une jeune entrepreneure diplômée de l'École Normale Supérieure, qui l’a interrogé sur ses propos sur Marianne qui a "le sein nu" et ne "porte pas le voile parce qu'elle est libre". La jeune femme qui s’est dit "musulmane et féministe", a déclaré qu’elle se sentait humiliée par ces paroles de l’ancien premier ministre. "Vous légitimez des discours qui justifient des violences à mon égard", a-t-elle ajouté. Pour la jeune femme, se priver des femmes qui portent le voile, c'est se priver de talents.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres