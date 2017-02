Manuel Valls réunit ses proches pour un déjeuner

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

En savoir plus

Cette réunion survient alors que le vainqueur de la primaire, Benoît Hamon, peine à rassembler le Parti socialiste. Son accord avec Yannick Jadot et sa ligne très à gauche fâche l’aile droite du PS, au point que certains ont fait défection pour rejoindre Emmanuel Macron, rappelle Europe 1.

Selon les informations d'Europe 1, Manuel Valls a réuni ses plus proches ce mardi pour un déjeuner au ministère de la Famille, rue du Bac, à Paris. L'ancien Premier ministre doit également tenir une réunion en fin d’après-midi avec les parlementaires vallsistes à l’Assemblée nationale.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres