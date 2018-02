Manuel Valls reconnait "l'échec" du quinquennat Hollande

Prolixe sur de nombreuses questions, Manuel Valls l'était moins sur le bilan du quinquennat auquel il a activement participé. Lors d'une discrète conférence à la Luiss School of Government, une université de Rome, l'ancien Premier ministre s'est pourtant exprimé sans détours, comme le souligne Le Monde, qui a relevé les propos.

Et un message ressort : l'échec. "Quand le président sortant ne peut même pas se présenter, que son premier ministre est battu par un membre de l’aile gauche de son parti, que celui-ci obtient 6 % des voix au premier tour de la présidentielle, que le PS passe de trois cents à trente députés, oui, c’est un échec" explique-t-il devant une cinquantaine de personnes.

Pour expliquer cette défaillance, il estime que "ceux qui arrivent au pouvoir sont en général peu préparés" à l'exercer. "En 2012, moi-même je n’étais pas préparé. J’étais minoritaire dans le parti, et, comme j’étais représentant d’une ligne plus à droite, on m’a confié l’intérieur, la sécurité" rappelle-t-il. Petite confidence, François Hollande ne lui a jamais formellement demandé de devenir Premier ministre. "En réalité, c’est mon prédécesseur Jean-Marc Ayrault qui me l’a dit. Il était comme ça, il avait du mal à dire les choses…" raconte Manuel Valls.

Un des tournants restera pour lui la loi El Khomri. "Il y a eu en 2016 une réforme du marché du travail sans que le président l’ait annoncée. C’est un énorme raté de communication" reconnait-il. "Là, j’ai su que j’allais vraiment devenir impopulaire. Mais quand vous préparez mal une réforme, que vous ne l’expliquez pas bien et que vous la faites passer de force…" Et finalement de tacler François Hollande pour ses confidences. "Je n’ai pas compris son attitude, cet ouvrage avec les deux journalistes du Monde. Pour moi, secret et discrétion font partie des qualités d’un chef d’Etat."