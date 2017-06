Manuel Valls quitte le PS

Invité de RTL ce mardi 27 juin, Manuel Valls a annoncé qu'il quittait le Parti socialiste. Après avoir soutenu Emmanuel Macron lors de l'élection présidentielle et avoir été réélu député de l'Essonne sans l'étiquette du PS, son choix est fait. "Une partie de ma vie politique s'achève. Je quitte le Parti socialiste, ou le Parti socialiste me quitte", a annoncé l'ancien Premier ministre. "J'ai rejoint le Parti socialiste il y a 37 ans" et "je constate avec beaucoup d'amertume ce qu'est devenue le Parti socialiste".

Il semblerait qu’il a été marqué par sa campagne "difficile" lors de l’élection des législatives. Manuel Valls estime avoir "subi" des accusations d'islamophobie, de racisme, de "relents antisémites". "Je suis inquiet quand on mène une telle campagne qui vise tout simplement à diviser la communauté nationale", a-t-il affirmé sur RTL.

Un siège chez En Marche !

Désormais, il serait prêt à tourner cette page et entend siéger "dans la majorité" d'Emmanuel Macron. Toutefois, son appartenance à un groupe à l’Assemblée nationale n'est pas encore officielle. Manuel Valls sait ce qu’il veut : "Moi je ne siégerai pas dans un groupe où il y aurait de l’ambiguïté, dans un groupe qui ne voterait pas la confiance" car "je voterai la confiance au gouvernement". "J'ai soutenu Emmanuel Macron avant le premier tour, ça m'a coûté cher", et "je me suis inscrit dans la majorité présidentielle dans la campagne des législatives". "Je veux siéger au cœur de cette majorité par cohérence", a-t-il insisté, sans exclure d'intégrer le groupe La République en Marche.

Selon une source parlementaire à l'AFP, Manuel Valls va siéger à l'Assemblée comme député apparenté au groupe La République en marche.