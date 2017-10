Manuel Valls : "Ça peut déraper" en Catalogne

Manuel Valls était l'invité de France 2 ce lundi matin. L'ancien Premier ministre a évoqué la situation en Catalogne, lui qui est né en Espagne puis naturalisé français à 18 ans. "Démanteler des États comme celui de l'Espagne, c'est une idée particulièrement dangereuse. On oublie qu'on vit en paix depuis 70 ans, que l'Espagne est sortie de la dictature depuis 40 ans. Quand on joue avec l'histoire et avec les frontières, tout est possible. Et on peut connaître la guerre".

Pour le député apparenté LREM, une sortie de crise est possible à condition de s'appuyer sur un processus démocratique.

"Ce qu'il faut souhaiter, ce sont de nouvelles élections en Catalogne et la reprise du dialogue. Une solution politique est possible. Bien sûr, ça peut déraper. Il faut être attentif. C'est pour cela que les autorités européennes et françaises doivent soutenir l'Espagne".

Manuel Valls a également abordé le sujet de la taxe sur les dividendes dont l'annulation va coûter près de dix milliards d'euros à l'État, qualifiée de "scandale d'Etat" par Bruno le Maire. "Oublions les mots comme “scandale d'État”, "parce que ça n'a pas de sens. Je crois que l'idée de faire reposer sur le gouvernement d'avant, les gouvernements, un certain nombre de problèmes, qui sont des problèmes lourds, graves, sur le plan financier – on agite évidemment des chiffres qui sont impressionnants –, ça, c'est de la vieille politique".