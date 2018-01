Manuel Valls : "Je pense que le PS est mort"

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Début du procès de la plus importante fraude à la "taxe carbone"

L'Opéra de Paris, 350 ans et "toujours moderne"

Les constructeurs allemands accusés de tests sur des singes et des humains

PROCÈS VIDEO. Cécile Bourgeon et Berkane Makhlouf rejugés pour la mort de Fiona La mère de la fillette et son ancien compagnon prétendent toujours ne pas se souvenir de l’endroit où ils l’ont enterrée…

L'éléphant passe la frontière entre la Chine et le Laos

Carnaval de Venise : en prélude, un tourbillon de masques et de costumes

DIRECT. "Ça fait 27 mois que je suis à l'isolement, que j'ai pas touché un être humain à part mon père, mon frère et ma copine escort girl" : suivez le procès de Jawad Bendaoud

En savoir plus

S'il n'est plus ministre ou encore moins à la tête de Matignon, Manuel Valls reste une personnalité médiatique, régulièrement conviée sur les plateaux de télévision. Invité de LCI ce lundi matin, l'ex-chef du gouvernement a commenté la situation actuelle - particulièrement critique - de son ancien parti, le PS. "C'est très difficile pour moi de commenter la vie du parti socialiste. Je pense que le PS est mort, que c'est la fin d'un cycle", a lancé Manuel Valls.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres