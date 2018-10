Manuel Valls ne reviendra "sans doute" pas en politique en cas d'échec à Barcelone

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Manuel Valls a surtout souhaité se défendre de toute "trahison" et d'"abandon".

"Adieu non, parce que j'aime ce pays, j'y reviendrai, j'ai des amis (...) Il n'y a pas de nostalgie, pas de regret, mais il y a de l'émotion".

L'ancien maire d'Evry va démissionner de son mandat de député mardi ou mercredi. Il va rencontrer le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, et il aura la possibilité de s'exprimer dans le cadre des questions au gouvernement "pour marquer sa reconnaissance".

Il possède la double nationalité et est né à Barcelone en 1962. Manuel Valls a été naturalisé français à l'âge de vingt ans.

Manuel Valls a dévoilé ses intentions mardi dernier et a officiellement annoncé son choix d'être candidat à la mairie de Barcelone l'an prochain.

