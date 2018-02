Manuel Valls : "Macron a été plus malin"

Après Anne Hidalgo, Emmanuel Macron ou encore Edouard Philippe, Manuel Valls a accepté l'invitation d'"Au tableau!", cette émission où des personnalités politiques ou médiatiques répondent aux questions d'une classe d'enfants de 8 à 12 ans. L'émission sera diffusée le 7 février sur C8, mais Paris Match a pu visionner quelques extraits.

Interrogé sur la victoire d'Emmanuel Macron lors de la dernière élection présidentielle, le député apparenté LREM de l'Essonne a tressé les louanges du président de la République…tout en laissant transparaitre une légère pointe d'amertume. "Il a eu l’intelligence de comprendre que les partis politiques c’était fini, que la droite et la gauche étaient différentes mais qu’il y avait des rapprochements possibles et que, surtout les gens voulaient du neuf». Et de poursuivre : "Il a bien porté ça. Voilà, c’est lui qui a réussi.

Moi j’aurais aimé porter ça aussi. Beaucoup des idées qu’il a défendues ou qu’il défend, je les portais avant, poursuit-il. Il a été plus malin, plus rapide et au bon moment".

L'ancien chef du gouvernement ne semble en tous cas pas avoir abandonné l'idée d'investir l'Elysée. "Aujourd’hui je n’en sais rien. J’ai envie de compter dans le débat d’idées. J’ai de l’ambition et j’ai envie de continuer. Je ne lâche rien". Manuel Valls a également été questionné sur ces relations avec François Hollande. Des relations réduites au minimum. "On n’a pas forcément toujours des choses à se dire. Et quand on n’a pas des choses à se dire, on parle de foot».