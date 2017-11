Manuel Valls : "Gouverner, c'est exceptionnel !"

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Pourtant, un retour au premier plan ne serait pas gagné d’avance pour Manuel Valls. Manuel Valls "est une voix singulière dans la majorité parce qu'il est un ancien Premier ministre, mais politiquement c'est toujours un homme seul", confie un "fidèle" du chef de l’État. "Si Valls fait tout ce pataquès en pensant qu'il finira ministre, il s'y prend très mal", tacle-t-il. Dans les colonnes du Monde, "l'entourage du président dément d'ailleurs tout réchauffement des rapports entre Macron et Valls".

Oui, bien sûr !", affirme-t-il au Monde. Et d'ajouter : "Gouverner, c'est exceptionnel !". Il dit cependant se délecter du "rythme agréable" et de la "liberté" de sa vie de député "de base". Mais l’adrénaline de l’exécutif semble lui manquer….

Discret depuis son élection (qui fait toujours l’objet d’un recours) dans l’Essonne, Manuel Valls est de retour sur la scène médiatique notamment grâce à l'affaire qui oppose Charlie Hebdo et Mediapart. Passé du Premier ministre au député, il aurait un coup de blues. Le pouvoir lui manquerait-il ? Dans les colonnes du Monde ce 16 novembre, l’ancien chef du gouvernement fait en effet comprendre qu’il ne cracherait pas sur une nouvelle expérience ministérielle. "Si vous me demandez ‘avez-vous envie de retrouver ça’ ?

