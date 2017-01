Manuel Valls giflé : l'auteur condamné à trois mois de prison avec sursis

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

CAN: tout reste à faire pour le Gabon après son nul contre le Burkina

L'ancien président George H. W. Bush et son épouse hospitalisés

D'après le procureur de Saint-Brieuc, le jeune homme a expliqué son geste -accompagné d'un "Ici, c'est la Bretagne"- par son opposition à Manuel Valls, notamment sur la loi travail ou le 49-3, estimant qu'il traitait "mal la Bretagne et les Bretons".

Âgé de 18 ans, l'auteur des faits a très légèrement giflé Manuel Valls à l'occasion d'un déplacement à Lamballe, dans les Côtes d'Armor, dans le cadre de sa campagne pour la primaire de la gauche. L'ancien locataire de Matignon a affirmé mercredi qu'il continuerait de se rendre au contact des Français et qu'il ne se laisserait pas "impressionner" par cet épisode.

Le jeune homme était poursuivi pour violences volontaires préméditées, a précisé le procureur. L'ancien Premier ministre, qui avait porté plainte, a par ailleurs réclamé et obtenu un euro symbolique.

