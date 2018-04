Manuel Valls futur candidat à la mairie de Barcelone pour les municipales de 2019 ?

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Barcelonais de naissance et très présent dans la vie politique espagnole depuis le référendum d’autodétermination, Manuel Valls “étudie” la proposition du parti centriste et antiindépendantiste Ciudadanos de se présenter à la Mairie de Barcelone https://t.co/ovVxSWKYEo

Reste à savoir si Manuel Valls et le parti centriste Ciudadanos trouveront un accord pour une candidature lors des municipales en 2019.

Ada Colau est à la tête de la mairie de Barcelone depuis 2015. Elle était tête de liste de "Barcelone en commun", un parti de gauche radicale et écologiste, soutenu par Podemos, lors des dernières élections municipales.

L'ancien élu d'Evry est né à Barcelone et n'a jamais caché son amour et son attachement envers la Catalogne. Il est également détenteur de la nationalité espagnole. Manuel Valls pourrait donc être candidat aux élections municipales de 2019 à Barcelone.

"Je veux continuer le débat indépendantiste et je vais étudier cette proposition."

