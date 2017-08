Manuel Valls à François Hollande : "On ne se voit pas. Je n'ai rien à lui dire"

Il ont cohabité pendant 5 ans, sans tensions ou presque. Mais depuis le départ de Manuel Valls de Matignon, et son échec à la primaire de gauche, l'ex-Premier ministre et François Hollande ne se fréquente plis. "On ne se voit pas. Je n'ai rien à lui dire. Et lui non plus, sans doute" tranche sèchement Manuel Valls dans M, le magazine du Monde. Selon l'article, les deux hommes se sont pourtant vus le 15 août dernier pour un diner.

Une précédente rencontre entre les deux hommes s'était pourtant déroulé moins sereinement, le 24 mars dernier. Manuel Valls rend responsable François Hollande de l'ascension d'Emmanuel Macron. "Tu n’as rien fait, car tu pensais que le missile était dirigé contre moi. Or, il était dirigé contre toi" lance Valls. Selon le magazine, celui qui est revenu député estime que l'ancien président de la République a pêché par "arrogance" dans cette affaire. "Il a laissé faire car il était trop sûr de lui, il croit toujours qu’il est le meilleur."

Critiqué par les socialistes, moqué par la République en marche, Manuel Valls n'a pourtant pas tiré un trait sur la politique.

"Je sais que je peux être utile", assure-t-il. "J’ai envie de peser. De quelle manière ? Je ne sais pas encore. Ça ne sert à rien de se précipiter. Tout est devenu tellement imprévisible…"