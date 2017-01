Manuel Valls : "Les Français ne veulent pas se laisser imposer un choix"

Lors de son déplacement dans le Puy-de-Dôme mardi 10 janvier Manuel Valls a adressé plusieurs critiques aux journalistes, les appelant notamment à "respecter les Français".

"Ne brûlez pas les étapes, respectez les étapes et respectez les Français (...) La primaire, c'est une élection directe par les Français, comme l'élection présidentielle, ce n'est pas joué. Les Français ne veulent pas se laisser imposer un choix", a lancé l'ex-Premier ministre, candidat à la primaire de la gauche.

"Vous ne savez pas faire autre chose. Je ne répondrai plus à ces questions. Vous vous êtes trompés, pas que vous d'ailleurs, sur tous les pronostics passés, sur tous les scrutins qui ont eu lieu un peu partout dans le monde et en Europe (...) et en France aussi. Je n'aurai pas la cruauté de vous ressortir vos analyses et la Une d'un certain nombre de vos journaux concernant la primaire de la droite", a-t-il ajouté, en marge de sa visite dans un centre d'accueil et d'orientation (CAO) des migrants, à Pessat-Villeneuve.