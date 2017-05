Manuel Valls : "il faudra donner à Macron les moyens de gouverner"

La gauche est dans la tourmente. Faut-il soutenir Emmanuel Macron dans sa majorité. Manuel Valls semble s'y résoudre. "Il faudra lui donner les moyens de gouverner" explique l'ancien Premier ministre sur Europe 1, jugeant que le PS, tel qu'il est aujourd'hui, "est mort."

"Il y a le climat qui a changé, ce ni-ni qui est une faute morale de la part de Jean-Luc Mélenchon alors qu'on est à l'heure de la mobilisation" a-t-il souligné.

"Il faut sans doute se battre davantage qu'il y a 15 ans. Le Front national ne fera pas 18% comme en 2002. Il n'y a pas de front républicain comme il y a 15 ans. Il faut faire attention."

"La droite et la gauche ont été capable de s’unir et de se rassembler sur l’essentiel : la lutte contre le terrorisme", pointe-t-il. "Je pense que nous pouvons nous retrouver sur la relance de l'Europe et la coopération que nous devons construire avec l’Allemagne".