Manuel Valls sous-entend que c'est par amour qu'il se tourne vers Barcelone

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

PSA lance des services d'autopartage à Paris et Washington 02/10/2018 - 14h32

Agriculture et alimentation. Le Parlement adopte le projet de loi

Organisation de la CAN au Cameroun : «La CAF n’a pas de plan B » (Ahmad)

En savoir plus

De fait, la vie privée de l'ancien Premier ministre a connu de vrais changements depuis la fin du mandat de François Hollande. Il s'est ainsi séparé de sa compagne la musicienne Anne Gravoin, mais a promptement retrouvé l'amour... Et nous ne parlerons pas des rumeurs de VSD qui affirmaient que le ministre était en couple avec la député LREM Olivia Grégoire, mais bien de la relation officielle qu'il entretient depuis quelques mois avec l'héritière multimillionnaire Susanna Gallardo. C'est cette amour catalane qui l'éloignerait de sa banlieue parisienne et l'aurait décidé à s'engager dans la bataille municipale. La politique pour notre ancien ministre, est décidément une activité qui demande d'avoir le sang chaud. Olé !

C'est quelque chose que j'ai ressenti, qui est lié à la fois au bouleversement dans ma vie privée, je n'ai pas à en parler, et à une possibilité, un horizon qui s'est ouvert quand on m'a proposé d'être candidat à Barcelone."

Désormais pleinement lancé dans la campagne pour la mairie de Barcelone, Manuel Valls a tenté de justifier sa décision d'abandonner sa mandature de député de l'Essonne (officiellement ce 2 octobre) pour retourner dans la ville de sa jeunesse, Barcelone. Et, selon lui, cela n'a rien à voir avec un quelconque calcul politique, mais avec les raisons de son cœur, des raisons que notre raison ignore, bien entendu.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres