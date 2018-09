"Manque d'humilité" : la sortie de Collomb qui a contrarié Macron

Selon le Parisien, un dîner secret aurait eu lieu à l'Elysée lundi dernier pour discuter de la brouille qui couve depuis quelques jours entre les deux hommes. Le locataire de la Place Beauvau s'était récemment exprimé sur le travail de l'exécutif, considérant lors d'un entretien sur BFM-TV/RMC que ce dernier avait "peut-être manqué d'humilité". Et la suite de la sortie n'était pas plus tendre envers celui qu'il a été un des premiers à soutenir en 2015.

"L’hubris, c’est la malédiction des dieux quand, à un moment donné, vous devenez trop sûr de vous, que vous pensez que vous allez tout emporter"

Une attaque directe et non déguisée envers celui qu'on surnomme Jupiter à l'Elysée, et qui a donc convoqué son ministre pour qu'il y ait une explication - accompagnée selon le Parisien d'un remontage de bretelles en règle.

Le ministre de l'Intérieur aurait mal vécu l'affaire Benalla qui l'avait mis sur la sellette et compte quitter son poste après les élections européennes pour tenter de prendre la mairie de Lyon dans laquelle il a siégé pendant plus d'une dizaine d'années. Il aurait profité du dîner pour dire au Président "ce qui n'allait pas". Un signe d'une remise à plat ou le cache misère d'une vraie brouille entre les deux hommes ? Pour l'instant on n'en sait pas plus.