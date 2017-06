Les manœuvres de l'exécutif pour fissurer la droite à l'Assemblée nationale

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

"On ne voulait pas partir, mais devant le sectarisme de certains, on s'aperçoit que rien n'a changé. Ils continuent à diviser (…) Ils vont continuer avec le même président de groupe, comme avant, alors que le monde s'effondre devant eux?", s'agace même anonymement l'un d'entre eux.

Si certains élus Les Républicains (LR), reprochent au Premier ministre d'avoir soutenu un autre candidat aux élections législatives, d'autres seraient au contraire "bien plus attentifs à cette main tendue", d'après Le Figaro.

Selon les indiscrétions du quotidien, l'exécutif n'hésite pas à contacter de nombreux élus de ce futur groupe "constructif", par la voix du ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin, et du Premier ministre, Édouard Philippe.

"Je suis de droite, je ne veux pas devenir En marche! mais je veux peser de façon intelligente sur les choix et les orientations du gouvernement. On a quand même un premier ministre de droite!", confie ainsi l'un de ces députés, cité par Le Figaro .

À l'issue de la large victoire de la République en Marche (LREM) aux élections législatives, l'Assemblée nationale devrait connaître la création de deux groupes Les Républicains (LR). L'un dit "canal historique", et le second dit "constructif", composé de députés "macroncompatibles", qui affichent clairement leur volonté de travailler avec la majorité présidentielle.

