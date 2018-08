Manifestement alcoolisé, le maire de Vitry-sur-Seine percute un scooter

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Le conducteur du scooter, lui, serait un homme de 62 ans. Il a été transporté à l'hôpital et ses jours ne seraient manifestement pas en danger. Une autre source policière explique à l'AFP qu'il aurait "peut-être une fracture de la hanche". Une enquête pour blessures involontaires a été ouverte et confiée au commissariat de Maison-Alfort.

L'AFP rapporte que le maitre de Vitry-sur-Seine dans le Val-de-Marne a été placé en garde à vue ce mardi soir. Jean-Claude Kennedy, élu communiste de 66 ans a été interpellé vers 19h "après avoir franchi un feu rouge et percuté un scooter" à Maisons-Alfort. Il manifestait visiblement des signes d'ivresse avec un taux de 0,45mg d'alcool par litre d'air expiré. Soit un taux deux fois supérieur à la limite légale. L'agence explique que le maire a passé la nuit en garde à vue et s'y trouvait encore ce mercredi matin a expliqué le parquet de Créteil.

