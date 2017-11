Manifestation à Lyon pour dénoncer ceux qui veulent "griller du pompier"

Sammy Diarra, secrétaire général de la CGT Pompiers de la région lyonnaise manifestait avec une trentaine de collègues à Lyon et a livré ce triste témoignage à France Info : "il y a des agressions verbales et physiques, des caillassages et même des guets-apens" Il explique la situation : "ça devient un jeu, une surenchère à la bêtise". Une affaire qui sort de la simple délinquence et prends une dimension sociétale inquitante : "On veut 'griller du pompier', c'est inacceptable".

Ils étaient 300 à manifester dans les rues de la capitale des Gaules ce lundi 6 novembre.