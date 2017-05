Manchester : deux nouvelles arrestations

Les policiers britanniques ne relâchent pas leurs efforts. Deux hommes, âgés de 20 et 22 ans ont été arrêtés ce samedi à Manchester, par la police britannique, portant à onze, le nombre de personnes actuellement en garde à vue, dans le cadre de l'enquête sur l'attentat. La veille, les enquêteurs affirmaient qu'une "bonne partie" du réseau avait été démantelée mais qu'ils continuaient à suivre des pistes "importantes." Les arrestations sont ainsi quasi-quotidiennes depuis mardi.

De son côté, la chanteuse Ariana Grande, qui donnait le concert où s'est déroulée l'explosion, a annoncé un "concert de charité" pour les victimes.

"Je retournerai dans cette ville incroyablement brave de Manchester pour passer du temps avec mes fans et donner un concert de charité en l'honneur et pour récolter des fonds pour les victimes et leurs familles" a-t-elle écrit sur Twitter.