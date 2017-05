Manchester : la bourde de Gérard Collomb qui irrite les Britanniques

A peine nommé ministre, Gérard Collomb s'attire déjà les premières foudres. Selon le Guardian, les policiers britanniques, chargés de l'enquête sur l'attentat de Manchester, ont peu goûté aux informations lâchées par le ministre de l'Intérieur, informations qu'ils souhaitaient garder secrètes, notamment le passage par la Syrie du kamikaze. Une information transmise par le Royaume-Uni et révélée par Gérard Collomb, quelques minutes à peine après le coup de gueule de son homologue Britannique : "ça devient irritant que [ces informations] sortent via d'autres sources et j'ai été très claire auprès de nos amis sur le fait que cela ne doit pas se reproduire" expliquait vendredi Amber Rudd sur la BBC.

A en croire le Guardian, l'irritation s'est alors transformée "en désespoir", outre-manche. "Le problème, c'est que les agences de renseignements, en l'espèce celles des États-Unis et de la France, sont obligées de transmettre ces informations à leurs présidents, Premiers ministres et ministres respectifs. Dans le passé, ces secrets étaient généralement respectés", poursuit le journal. Le New York Times a d'ailleurs publié des photos des explosifs utilisés, provoquant la colère du gouvernement britannique.

Contacté par l'Express, l'entourage de Gérard Collomb balaye la polémique. "Il a fait état du passage en Libye du terroriste, déjà connu, en évoquant l'hypothèse syrienne, parcours souvent vu chez d'autres terroristes, qui n'est pas établi à cette heure." Pas de quoi calmer les Britanniques.