Manchester : l'auteur de l'attentat "n'a pas agi seul" affirme la police

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

"La probité de Ferrand pas en cause", selon l'entourage de Philippe

PSA pris de vitesse : Lotus et Proton rachetés par Geely

En savoir plus

Il a ensuite apporté des indications sur le profil de Salma Abedi. "C'est quelqu'un de nationalité britannique, d'origine libyenne mais qui avait grandi en Grande-Bretagne et qui, tout d'un coup, après un voyage en Libye puis sans doute en Syrie, se radicalise et décide de commettre cet attentat" souligne le ministre.

Le voile s'éclaircit doucement autour de Salman Abedi, l'auteur de l'attentat-suicide de Manchester. "C'est quelqu'un que les services de renseignement connaissaient", a déclaré Amber Rudd, le ministre de l'Intérieur britannique, soulignant qu'il n'avait "probablement pas agi seul" sans donner plus de précisions sur cette information.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres