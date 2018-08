Malte va accueillir l'Aquarius, les migrants seront répartis dans différents pays européens dont 60 en France

Les personnes à bord de l'Aquarius vont bientôt pouvoir retrouver la terre ferme. Le navire de l'association SOS Méditerranée était en quête d'un nouveau port d'accueil.

Après avoir refusé d'accueillir le navire dans un premier temps, le premier ministre maltais, Jospeh Muscat, a donc finalement accepté de donner son accord pour laisser accoster le bateau.

Les 141 migrants à bord du navire seront ensuite répartis entre différents pays à travers l'Europe.

Le Premier ministre de Malte a publié un message sur Twitter afin d'officialiser et de communiquer sur cette décision et cet élan de solidarité.

"Malte va donner à l'Aquarius la permission d'entrer dans ses ports, même s'il n' a pas l'obligation légale de le faire.

Toutes les 141 personnes à bord seront réparties entre la France, l'Allemagne, le Luxembourg, le Portugal et l'Espagne".

La France va donc accueillir 60 migrants de l'Aquarius. Cette information a été dévoilée dans la journée de mardi par l'Elysée.

"La décision a été prise une nouvelle fois dans un contexte d'urgence humanitaire, et démontre l'importance d'un mécanisme pérenne et soutenable pour éviter les crises à répétion, dans un contexte de baisse de flux irréguliers en Méditerranée centrale".

78 migrants, déjà sauvés par l'association SOS Méditerranée et l'Aquarius, étaient arrivés en France au mois de juillet, à la suite de la venue du bateau en Espagne.

#Malta will give #Aquarius permission to enter its ports, despite having no legal obligation to do so. All reported 141 persons on board will be distributed amongst #France, #Germany, #Luxembourg, #Portugal and #Spain. More to follow.

— Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) 14 août 2018