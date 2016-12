Malte : détournement d’avion avec 118 personnes à bord

Le Premier ministre maltais a annoncé ce vendredi sur son compte Twitter qu’un vol avait été détourné à Malte. "J’ai été informé du possible détournement d’un vol intérieur libyen dérouté sur Malte", a écrit Joseph Muscat.

Informed of potential hijack situation of a #Libya internal flight diverted to #Malta. Security and emergency operations standing by -JM — Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) 23 décembre 2016

118 personnes à bord

Selon le journal Times of Malta, qui a repris cet information, il s’agirait d’un Airbus A320 de la compagnie Afriqiyah Airways qui effectuait la liaison Sebha-Tripoli en Libye. Il pourrait s’agir de cet appareil repéré sur le site Flight radar qui donne en direct la trajectoire des vols commerciaux.

Les sources du gouvernement maltais ont indiqué à l'AFP qu'il y aurait 118 personnes à bord de l'appareil, dont sept membres d'équipage.

Un adepte de Mouammar Kadhafi

L’avion aurait été détourné à Malte. L'aéroport de Malte a confirmé sur Twitter "une interférence illégale" et le "déploiement d'équipes d'urgence".

MIA confirms there is an unlawful interference at the airport.Emergency teams dispatched.Visit https://t.co/Lf8i8e8s6L for flight info. — Maltairport (@Maltairport) 23 décembre 2016

L'aéroport a été fermé et tous les vols ont été annulés.

L'appareil serait actuellement sur l'une des pistes de l'aéroport maltais.

Hijacked aircraft is still powered up and stopped on the runway in Malta pic.twitter.com/UwvM8UCTmX — Plane Finder (@planefinder) 23 décembre 2016

Selon des médias maltais, la personne à l'origine de ce détournement serait à bord de l'avion. Le pirate de l'air prétendrait être armé d’une grenade. Il affirmerait soutenir le colonel Mouammar Kadhafi, tué en 2011. Il serait disposé à laisser partir tous les passagers à part l'équipage si les autorités répondent à ses exigences. Pour le moment, ses revendications restent inconnues.