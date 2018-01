Mali : Trois militaires français blessés dans un attentat

Trois soldats français ont été blessés, dont un grièvement, dans un attentat au Mali alors que leur convoi circulait entre Ménaka et Indelimane, dans l'est du pays, non loin de la frontière nigérienne. "Un véhicule s'est approché du convoi et s'est fait exploser à proximité d'un VAB (Véhicule de l'avant blindé)" explique le colonel Patrick Steiger, porte-parole de l'État-major, à l'AFP.

Le soldat le plus gravement blessé a été évacué dans un hôpital de la région parisienne. Les deux autres sont soignés sur place. Depuis l'opération Serval (2013), qui a précédé l'actuelle mission Barkhane, 18 miliaires français ont perdu la vie.