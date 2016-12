Mali : une humanitaire franco-suisse enlevée dans le nord du pays

Les autorités françaises ont confirmé, ce dimanche, l'enlèvement de Sophie Pétronin, une humanitaire franco-suisse, à Gao dans le nord du Mali. Les autorités françaises, "en lien avec les autorités maliennes, sont pleinement mobilisées pour rechercher et libérer, le plus vite possible, notre compatriote" a expliqué le porte-parole du Quai d'Orsay, Romain Nadal.

Les autorités françaises confirment l'enlèvement à #Gao au #Mali de notre compatriote Sophie Pétronin qui dirige une ONG aidant les enfants — Romain Nadal (@NadalDiplo) 25 décembre 2016

Sophie Pétronin dirige une ONG pour venir en aide aux enfants souffrant de la faim dans cette région du Sahel, touché par la famine.

Elle a été enlevée à Gao, par des hommes armés dans une région où les djihadistes sont encore présents malgré la présence des soldats. L'enlèvement n'a pas encore été revendiqué.