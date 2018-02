Mali : deux soldats français tués et un blessé

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

La cybercriminalité coûte 600 milliards de dollars par an Il y a 25 min

14h34 L'homme et le loup: une longue histoire de passion et de peur AFP

En savoir plus

Ce mercredi 21 février, deux soldats français ont été tués et un blessé au Mali suite à l'explosion d'une mine artisanale, a indiqué ce mercredi une source militaire à l’AFP. L'explosion se serait produite au moment du passage de leur véhicule blindé sur cet engin explosif dans la région d’Indelimane, près de Gao. L’armée a confirmé cette information. Dans le cadre de l'opération anti-djihadiste Barkhane, environ 400 troupes françaises sont déployées au Sahel. Depuis 2014, 18 soldats français ont été tués au Mali.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres