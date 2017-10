Malgré les stéréotypes, les Français ont une bonne image des services publics

Oui, vous avez bien lu. Selon un sondage Odoxa rendu public ce jeudi 12 octobre, plus de six Français sur dix ont une bonne opinion des services publics (64%) et aussi de leurs agents (63%). Ils sont 35% des sondés à avoir une mauvaise opinion, et seulement 5% à avoir une "très mauvaise opinion".

Une statistique assez étonnante, qui va à l'encontre des stéréotypes et du ressenti des principaux intéressés : les fonctionnaires se sentent au contraire mal-aimés et estiment à 65% que leurs concitoyens ont une mauvaise image d'eux et à 62% de leurs services.

L'enquête pointe donc du doigt une "méconnaissance du niveau réel de satisfaction".

Les résultats varient en fonction de l'âge. Ainsi, 73% des plus de 65 ans ont une bonne opinion des services publics et 75% de leurs agents. Au rayon des qualités, les agents du service public sont vus comme "sympathiques" et "compétents". En revanche, six Français sur dix les jugent pas "proches des préoccupations des gens" (60%), pas "efficaces" (58%), pas "travailleurs" (58%) et pas "soucieux de l'intérêt général" (57%).