Malgré la polémique, Michel Mercier est nommé au Conseil constitutionnel

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Ampsin: un Hutois de 58 ans tué sur le pont de Tihange après un choc entre une Ford Fiesta et une Seat Ibiza

Des dizaines de familles belges espionnées via leurs webcams et leurs caméras de surveillance: les vidéos sont diffusées en direct sur le Web! (vidéo)

"En avril 2014, nous avons estimé ensemble que son travail était achevé et nous avons rompu le contrat de travail, a poursuivi l’ancien ministre. Aujourd’hui, elle est à Londres" a répondu Michel Mercier.

Mais la "fête" a été un peu gâchée par les révélations, ce mercredi, du Canard Enchainé. Selon le journal, l'ancien ministre a employé sa fille comme assistante parlementaire, une pratique désormais proscrite par le projet de loi sur la confiance. "C’est tout à fait exact que j’ai employé une de mes filles d’août 2012 à avril 2014, parce que, à l’époque, je menais des dossiers d’ordre culturel très difficile" s'est justifié Michel Mercier. "On y découvre que la candidate habite à... Londres, alors que le lieu de travail indiqué est Paris", note pourtant l'hebdomadaire.

