La Malaisie annonce la fin de la peine de mort dans le pays

Le gouvernement malaisien a annoncé ce mercredi 10 octobre l'abolition prochaine de la peine de mort alors que plus de 1200 personnes attendent d'être exécutées dans les prisons du pays.

Le ministre de la justice Liew Vui Keong a expliqué que les exécutions seraient suspendues d'ici à la réforme de la loi. Il a précisé que des amendements seraient déposés dès le 15 octobre au Parlement pour réformer la loi prévoyant la pendaison pour de nombreux délits rapporte le journal Le Monde

Cette peine capitale, encore en vigueur est prévue pour toute une série de crimes allant du meurtre à l'enlèvement en passant par la possession d'armes à feu et le trafic de drogues.

Une annonce saluée par Amnesty International qui qualifie la décision d' "avancée majeure".

L'ONG classait le pays au dixième rang des pays qui ont exécuté le plus de condamnés en 2016. Entre 2007 et 2017, 35 personnes ont été pendues en Malaisie et l'on évalue à 1267 le nombre de personnes attendant d'être exécutées dans le "couloir de la mort" rapporte le quotidien du soir.