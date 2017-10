La maison de production Weinstein pourrait fermer

Alors que les révélations s'enchaînent concernant le producteur Harvey Weinstein, accusé de viols et d'agressions sexuelles contre de nombreuses actrices - vendredi, on a appris que l'actrice française Eva Green aurait elle aussi été victime du producteur - sa maison de production est en sursis.

The Weinstein Company pourrait fermer ou être vendue, affirme vendredi le Wall Street Journal. Le quotidien économique, citant une "source proche de la société", affirme que les membres du conseil d'administration de The Weinstein Company "ont discuté avec des acheteurs potentiels". Ils envisagent deux hypothèses : "la vente du studio qui continuerait à travailler avec un ou plusieurs nouveaux propriétaires, ou sa fermeture pure et simple et la vente à la pièce de son catalogue de films et de séries TV".

Ce dernier comporte des films comme "Pulp Fiction", "Kill Bill", "Gangs of New York", "The Artist", "Carol", "Shakespeare in love", "Le patient anglais", qui ont récolté rien de moins que 75 statuettes aux Oscars.

Une autre option, qui consistait à nommer à la tête de la société le frère de Harvey, Bob Weinstein (également cofondateur de la société) ainsi que le président de la société David Glasser, a été abandonnée.