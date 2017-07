La maison de Christophe Castaner taguée à Forcalquier : "Nous aussi on va te vacciner"

"Castaner, nous aussi on va te vacciner, fais attention". Ce tag a été inscrit dans la nuit de lundi à mardi sur les murs de la maison à Forcalquier (Alpes-de-Haute-Provence) du secrétaire d'Etat chargé des relations avec le Parlement et porte-parole du gouvernement, Christophe Castaner, rapportent franceinfo et Le Dauphiné Libéré ce mardi 11 juillet. Les messages similaires ont également été découverts sur d'autres murs de cette commune, dirigée par Christophe Castaner depuis 2001. Une enquête pour dégradation par inscription a été ouverte et confiée à la brigade de recherche de la gendarmerie de Forcalquier, indique Le Dauphiné Libéré.

Derrière cet incident, un projet qui fait polémique : l'obligation de la vaccination des enfants dès 2018, annoncée par la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, la semaine dernière. Aujourd’hui, trois vaccins infantiles sont obligatoires en France (contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite (DTP)), mais le gouvernement souhaite en ajouter huit autres (contre la coqueluche, rougeole, oreillons, rubéole, hépatite B, bactérie Haemophilus influenzae, pneumocoque et méningocoque C). Selon un sondage Odoxa, réalisé pour Le Figaro et Franceinfo, et publié le 7 juillet, 56% des Français sont opposés cette nouvelle mesure.