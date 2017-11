La Maison Blanche répond aux attaques des Bush contre Donald Trump

La publication prochaine aux Etats-Unis d'un essai intitulé Les derniers Républicains portant sur l'évolution récente du "Grand Old Party" selon les deux anciens présidents Bush fait couler beaucoup d'encre outre-Atlantique. Ainsi de l'intervention très critique de George Bush sur Trump, qui a fuité dans les médias ces derniers jours. Ce dernier s'en était pris à l'administration Trump qu'il n'aime pas, qu'il considère comme une menace contre la démocratie et l'unité du pays. Et avait même traité le Président de "fanfaron". Son fils a quant à lui déclaré que Trump "ne comprenait vraiment pas le métier de président".

La Maison Blanche n'a pas apprécié du tout.

La réponse de l'accusé a été musclée. La Maison Blanche a répondu à George W. Bush qui tenait Trump responsable de la déliquescence du parti Républicain en indiquant que "si un candidat à la présidence pouvait démembrer un parti politique, cela en disait beaucoup de la force de l'héritage laissé par ses deux derniers présidents. Et cela commence par la guerre en Irak qui fut l'une des plus grandes erreurs diplomatiques de l'histoire américaine." Une sacrée charge contre ceux qui avaient presque fait campagne contre le candidat désigné par leur parti, le père laissant même entendre qu'il voterait pour Hillary Clinton.

On peut décemment penser que la défaite de Jeb Bush, le petit frère de George W. Bush et fils de George H. W. Bush lors des primaires républicaines en 2016 face à Donald Trump est au cœur du conflit qui oppose l'actuel président et ses prédécesseurs. Et ce même s'il ne faut surtout pas écarter l'existence d'une fracture idéologique chez les Républicains depuis l'avènement de Donald Trump entre les tenants d'une ligne "originelle" et les "trumpistes".