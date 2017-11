Mais comment Tariq Ramadan a-t-il eu les moyens d'être défendu par un des plus célèbres avocats suisses ?

Quand on ne dispose "que" d'un salaire de professeur, comment peut-on se payer les services d'un des plus célères avocats suisses? Cette petite devinette se pose dans l'affaire Tariq Ramadan, souligne un article du Point. Accusé de viols et de harcèlement sexuel, l'islamologue suisse a trouvé un sacré bouclier pour le défendre : Marc Bonnant. Pour utiliser un poncif journalistique, l'avocat genevois est ce que l'on appelle un ténor du barreau - élu meilleur orateur francophone vivant lors de la Nuit de l'éloquence en 2016 - et aux honoraires gourmands.

Parmi ses clients, on retrouve pêle-mêle l'impératrice d'Iran, les banquiers Edmond Safra et Édouard Stern, la fille de l'ancien patron de Fiat, ou l'ancienne femme de l'oligarque russe Dmitri Rybolovlev, pour qui il a obtenu "le divorce du siècle" (4 milliards de dollars). Son alliance avec Tariq Ramadan étonne, car l'homme a affirmé par le passé que la peur de l'islam est "légitime et salutaire", et critiqué très durement et à de nombreuses reprises l'islam radical. L'avocat n'y voit pas de contradiction : "Ce n’est pas le théologien ou le théoricien que je défends mais l’homme à qui certains imputent des comportements inadmissibles" rapporte Le Temps.

Autre client du Genevois, Nasser Al-Khelaïfi, le président qatari du Paris Saint-Germain. Contacté par le Point, Marc Bonnant parle d'une coïncidence. Pourtant, des soupçons d'une assistance financière du Qatar sont bien présents, avec, en filigrane, l'ombre de la confrérie des Frères musulmans. "L'aide ne viendra pas du pouvoir lui-même, mais de grandes familles qui organisent des quêtes en faveur de Tariq Ramadan. Elles recueillent de l'argent liquide pour que rien ne puisse être prouvé" confie un haut fonctionnaire de l'émirat. Car si Tariq Ramadann'appartient pas officiellement au Frères musulmans, il est considéré comme "l'un des relais en Europe" juge Emmanuel Razavi, auteur du livre Qatar, vérités interdites.