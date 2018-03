La mairie de Roubaix met en vente des maisons à un euro

La mairie de Roubaix vient de mettre en vente 17 maisons d'une surface habitable de 60 à 148 m² pour le prix symbolique d'un euro. Seul hic, ces bâtisses sont en mauvais état. Pour pouvoir être choisis, les candidats devront s'engager à réaliser d'importants travaux et à occuper leur futur logement pendant au moins six ans. En outre, seuls les primo-accédants, éligibles à l'accession sociale, peuvent candidater. Les locataires habitant Roubaix ou la métropole lilloise (et/ou ceux qui y travaillent) seront privilégiés.

Un projet inédit en France

Du 21 au 31 mars, les candidats peuvent déposer leurs dossiers. Ils pourront se positionner sur trois biens maximum correspondant à la composition de leur foyer et à leur budget. La municipalité retiendra 10 candidats pour chacune des maisons. Ils pourront donc les visiter.

>>> À lire aussi : Immobilier : cette nouvelle France dessinée par les villes devenues les plus chères depuis 20 ans

À la fin, le bien sera attribué à un seul candidat par une commission. La signature du compromis de vente chez le notaire devrait avoir lieu cet automne et celle de l'acte définitif début 2019. Ce projet inédit en France permettra à la ville de Roubaix de redynamiser certains quartiers laissés à l'abandon et faciliter l’accès à la propriété. Il d'ailleurs déjà été testé au Royaume-Uni et en Sicile.