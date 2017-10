La mairie de Paris souhaite interdire les voitures à essence à partir de l'année 2030

Il vous restera bien le métro et le Vélib'. Selon des informations de franceinfo, la mairie de Paris souhaite interdire les voitures à essence dans la capitale à l’horizon 2030.

La mesure aurait été présentée ce mercredi lors d'un comité de pilotage du plan climat aux 70 représentants des différents groupes politiques. Et les discussions seraient déjà bien avancées dans les différents services de la Ville. Par ailleurs, les 5 et 6 novembre prochain, des discussions sont prévues autour de cette interdiction, avant un débat en séance vers le 20 novembre

Francetv rapporte que le cabinet d’Anne Hidalgo ne se fait pas trop de soucis concernant la mise en place de cette mesure. En effet, aujourd'hui, plus de 60 % des Parisiens ne possèdent pas de voiture. Cette décision démonterait en tous cas que le diesel n’était que le premier cheval de bataille (son interdiction est prévue pour 2024 dans la capitale). Pour remplacer ces carburants, la première ville de France mise sur l’électrique et le développement des transports en commun. Lors de la COP 21, Paris a pris l'engagement d'être neutre en carbone et de fonctionner avec 100% d'énergies renouvelables à l'horizon 2030.