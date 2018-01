Le maire de Montreuil traite Christophe Castaner de "narvalow"

L'affaire met clairement mal à l'aise le mouvement présidentiel. Récemment nommé porte-parole d'En Marche, le jeune Rayan Nezzar était pour le moins vindicatif envers ses opposants politiques lorsqu'il était étudiant, selon des révélations de BuzzFeed. Sur son compte Twitter, alors qu'il était étudiant en 2013 à l'ENA, Alain Juppé était ainsi traité de "fiotte", une journaliste de pouffiasse, et Jean-François Copé de "petite pute".

Un langage fleuri qui a suscité les excuses de l'intéressé et embarrasse En Marche. D'après RTL, Christophe Castaner a souhaité apaiser les tensions… mais a finalement mis de l'huile sur le feu.

"C'était un propos d'étudiant pour lequel il s'est excusé", aurait regretté en privé le délégué général de la République en Marche. "Ce qui m'agace, c'est qu'il a un parcours génial, rare en politique, du talent, et là son vocabulaire de jeune de Montreuil le rattrape".

Un vocabulaire de jeune de Montreuil ? Il n'en fallait pas plus pour provoquer une belle petite polémique. Le maire de la grande ville de Seine-Saint-Denis a vivement réagi lundi matin sur Twitter, traitant Christophe Castaner de "narvalow",et dénonçant des "propos indignes et méprisants" sur Montreuil qui sont "la preuve d'une méconnaissance profonde de notre ville et de ses habitants". Plus classique, Alexis Corbière a dénoncé un "mépris de classe".