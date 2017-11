Le maintien (ou non) de Castaner au gouvernement n'est pas encore décidé

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Un policier tue trois personnes et se suicide à Sarcelles : ce que l'on sait

Autonomes et électriques : les voitures du futur ne sont plus très loin

Pluie et bruine au programme pour le début de la semaine prochaine

"Il appartient au président de la République et au Premier ministre de choisir", a souligné le nouveau patron de la République en marche, ajoutant que ce n'était "pas vraiment un sujet prioritaire pour les Français".

Christophe Castaner peut-il être en même temps secrétaire d’Etat et porte-parole du gouvernement, ainsi que délégué général de LREM, poste auquel il a été élu ce samedi ? La question se pose pour Emmanuel Macron, et sa décision n'est semble-t-il pas encore prise. La question de son maintien au gouvernement n'est pas tranchée pour le moment. "Ce le sera dans les heures, les jours qui viennent", a déclaré Christophe Castaner, samedi soir sur France 2.

