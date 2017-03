Des magistrats s'indignent du traitement de faveur réservé à la fille du roi d'Arabie saoudite poursuivie pour l'agression d'un artisan

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

George Michael est mort de causes naturelles

Franz Ferdinand, PJ Harvey et The XX à Rock en Seine 2017

Hôpitaux: Marine Le Pen veut augmenter le nombre de titulaires et les salaires

François Fillon, du triomphe à la résilience envers et contre tout

Bien que le Quai d'Orsay ait précisé que la princesse ne bénéficiait d'aucune immunité diplomatie, la femme a pu partir rapidement pour Londres. "Ce traitement d'exception a permis à l'un des auteurs potentiels d'échapper à la justice française avant même que la lumière ne soit faite sur les circonstances de commission des infractions dénoncées et alors que son témoignage était particulièrement crucial" s'indignent les magistrats. "De tels événements sont de nature à donner le sentiment aux personnes impliquées qu'elles sont au-dessus des lois de la République."

Selon le Point, l'artisan avait déposé plainte après avoir été menacé de mort, frappé et retenu contre son gré par un garde du corps sur ordre Houssa bent Salmane. L'homme accusé a passé deux mois en détention provisoire avant d'être placé sous contrôle judiciaire.

Effectivement, elle avait été placée en garde à vue pour d'avoir ordonné des violences et la séquestration d'un plombier mais avait pu sortir une heure libre après.

Les magistrats de la cour d'appel de Paris se sont indignés du traitement de faveur réservé à la fille du roi d'Arabie saoudite, poursuivie pour l'agression d'un artisan en septembre dernier. "Il apparaît (...) que ce dossier (...) a subi un traitement hors du commun puisque la personne au domicile de laquelle les faits dénoncés ont été commis et qui avait autorité nécessaire pour les empêcher a bénéficié d'une levée de sa garde à vue avant même qu'elle ne soit entendue par les enquêteurs" expliquent-ils au procureur de la République.

