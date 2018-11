Maggy Biskupski, présidente des "policiers en colère" s'est suicidée

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Tshisekedi et Kamerhe tournent le dos à l’accord de Genève

Hommage national aux victimes à Paris et à Saint-Denis, 3 ans après le 13 Novembre

Nièvre : huit personnes mises en examen pour viols et agressions sexuelles de 4 enfants

Connaissez-vous bien la vie et l'oeuvre de Stan Lee, le créateur des super-héros Spider-Man, X-Men ou Hulk ?

Record pour une œuvre de René Magritte vendue à New York pour 26,8 millions de dollars Le Figaro

En savoir plus

Maggy Biskupski dénoncait souvent les conditions de travail et le mal-être des policiers qui était symbolisés par le nombre de suicides anormalement élevé depuis des années dans la profession. Elle avait notamment fustigé l'inaction du gouvernement sur ce point. Elle était sur le plateau des "Terriens du samedi" sur C8 en septembre, lorsque Yann Moix avait déclaré que les policiers "chiaient dans leur froc", propos qu'il avait regretté.

Au fil du temps elle était devenue le symbole de la grogne des policiers et avait multiplié les apparitions devant les caméras de télévision. Une médiatisation qui lui avait valu d'être visé par une enquête de l'IGPN (la Police des Polices) pour avoir enfreint son devoir de réserve.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres