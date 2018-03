Le magazine "Ebdo" serait sur le point de mettre la clé sous la porte

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Suède : une drôle de course avec de l'escalade dans une eau à 2°C

Trump "félicite" Poutine et envisage une rencontre

Photovoltaïque: subventions plus rapides

Emploi et carrière / Les réseaux sociaux: un piège pour les demandeurs d`emploi

Lundi 15 mars, Libération a indiqué que l’enquête sur Nicolas Hulot, publiée par le magazine, "a fait fuir un gros investisseur individuel". "Ce serait un ami du ministre de l’Écologie, ce que ne confirment pas Saint-Exupéry et Beccaria. Son retrait a provoqué l’annulation de l’augmentation de capital de 2 millions d’euros, à laquelle devaient souscrire huit personnes morales et qui était censée donner le temps à Ebdo de se développer. En cascade, les crédits bancaires de 4 millions d’euros sur lesquels les fondateurs du journal comptaient aussi n’ont pas été débloqués", a précisé Libération.

Deux mois après son lancement, le magazine "Ebdo" serait sur le point de fermer. Selon BuzzFeed News, l'hebdomadaire dépose le bilan. Une information confirmée à BuzzFeed News par plusieurs sources internes au journal. "La procédure est entamée et un administrateur judiciaire est attendu dans la semaine", a expliqué à BuzzFeed News une source interne.

