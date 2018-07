Macron à son plus bas historique dans un sondage, une semaine après le début de l'affaire Benalla

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Didier Deschamps et Zinédine Zidane parmi les dix entraîneurs de l'année

Fichier électoral parallèle : Le DG aux élections, Général Siaka Sangaré avance des erreurs techniques et PM Soumeylou Boubèye Maïga brandit des menaces

Tour de France: la course interrompue une quinzaine de minutes en raison de gaz lacrimo

En pleine #AffaireBenalla , un sondage donne Emmanuel Macron à son plus bas historique. Il chute à 32% d’opinions favorables, et la défiance envers lui s’élève désormais à 60% (Ipsos/Le Point) pic.twitter.com/B1Alt0Z9Yg

Tout juste a-t-il laissé fuiter, après une rencontre organisée dimanche soir à l'Élysée avec Édouard Philippe, Gérard Collomb, Benjamin Griveaux, et Christophe Castaner, que les agissements de son ex-collaborateur étaient "choquants et inacceptables".

L'affaire Benalla en est encore à ses prémices, mais Emmanuel Macron semble d'ores et déjà accuser le coup. C'est ce que révèle un baromètre Ipsos pour Le Point, qui indique que le chef de l'État perd 4 points d'opinions favorables en juillet 2018, chutant à 32% d'avis positifs, soit son plus bas historique. Dans le même temps, les avis négatifs à l'égard du chef de l'exécutif concernent désormais 60% des sondés (-1%).

