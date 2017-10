"Macron n'a pas daigné nous voir" : les salariés de GM&S se disent "déçus" de leur rendez-vous à l'Elysée

Soupe à la grimace pour les salariés de GM&S. Les représentants des salariés de l'équipementier se sont dit "déçus" et "amers" après avoir été reçus par trois conseillers de l'Élysée, ce lundi. Ils ont estimé n’avoir "rien obtenu de nouveau". "On demandait l'augmentation des mesures d'accompagnement d'une manière générale. Et on a déjà, enfin selon l'Elysée, des mesures qui sont exceptionnelles. Tout est exceptionnel. On va expliquer ça aux salariés demain, à eux de juger" a déclaré Vincent Labrousse, délégué CGT.

Par ailleurs, ils n’ont pas eu d’entretien avec Emmanuel Macron comme ils l’espéraient. Il "n'a pas daigné nous voir", a poursuivi le syndicaliste. De son côté, l’Elysée a indiqué que la réunion s'est déroulée dans "une ambiance sereine"...

Il y a un mois et demi, la justice a validé la reprise de l'équipementier par l'emboutisseur français GMD, pour un euro, avec le maintien de 120 emplois sur un total de 276. Mais la contestation syndicale continue sur le site. La question des primes supra-légales à l'indemnité de licenciement des 156 salariés est au cœur des débats pour les 156 salariés licenciés. Selon les syndicats, les indemnités légales proposées aux salariés de GM&S se montent aujourd'hui à environ 15.000 euros par personne licenciée. Mais pour eux, cette indemnité est nettement insuffisante.