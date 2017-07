Macron à Las Vegas : Muriel Pénicaud avait été informée en amont de problèmes budgétaires

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Laurent C.

Le JDD indique qu'outre le mail du 11 décembre "des dizaines d'autres sont entre les mains de la police depuis les deux perquisitions simultanées du 20 juin dernier, au siège de Business France et d’Havas". Et le journal de souligner une autre révélation à la lecture de ces messages : "le rôle apparemment central du cabinet d’Emmanuel Macron à Bercy dans l’organisation de la soirée…"

L’enquête judiciaire ouverte en mars dernier par le parquet de Paris pour favoritisme soupçonne l’organisme public Business France d’avoir laissé filer les coûts de la soirée (289.000 euros d'argent public et 45.000 de frais d'hôtel, hors taxes) sans avoir organisé la moindre mise en concurrence.

Le JDD publie ce dimanche d'un courriel daté du 11 décembre 2015 dans lequel la directrice de la communication de Business France écrit que Muriel Pénicaud, actuellement ministre du Travail et à l'époque directrice de l'agence, était bien au courant que cette organisation allait poser problème. "Muriel briefée par nos soins ne fait rien. Donc elle gérera aussi quand la cour des comptes demandera des comptes, ce ne sera pas faute d’avoir dit et redit", peut-on lire dans cet email, qui finalement n'est pas tombé entre les mains de la Cour des comptes, mais celles de la justice.

