Macron s'en prend à Mélenchon : "Les révolutionnaires sont souvent des ratés du suffrage universel"

Entre Macron et Mélenchon, le torchon brûle. Si le leader de la France Insoumise ne retient pas les coups depuis la victoire d'Emmanuel Macron à la présidentielle, ce dernier reste davantage mutique. Du moins en public. Car en privé, les coups sont plus violents et le président de la République ne se prive pas de cogner contre son adversaire. "Les révolutionnaires sont souvent des ratés du suffrage universel. Son modèle, c'est Maduro et son Assemblée constituante. C'est pour ça qu'il appelle à une Constituante en France !" affirme-t-il, dans des propos cités par le Canard enchainé.

Et de poursuivre : "Mélenchon se comporte comme ces chefs d’État africains qui ont perdu l’élection. Heureusement qu’il n’a pas l’armée avec lui (…) La rue a peut-être fait tomber des rois, mais rarement des rois élus quatre mois plus tôt." L'intéressé appréciera…