Macron en Chine : accord sur le nucléaire et le bœuf

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Le livre brûlot sur Trump "Le feu et la fureur" publié en français le 22 février

Le cercueil était arrivé trop tard pour les obsèques: Air France, Roc Eclerc et Fatton Overseas se renvoient la responsabilité

Grande-Bretagne: May achève son remaniement ministériel après un début chaotique

La France a aussi obtenu la levée de l'embargo sur le bœuf français "dans les 6 mois à venir". Imposé en 2001 par la crise de la vache folle, ce blocus avait été légèrement assoupli mais devrait, là encore, être une bouffée d'oxygène pour les éleveurs français. "Cela permettra de monter les prix et de mieux rémunérer les éleveurs", a souligné Bruno Le Maire. La demande chinoise est en effet en plein boom.

