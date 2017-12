Macron affirme qu'il n'y aura pas de reconnaissance de l'État de Palestine par la France

A l'issue de son entretien avec le président palestinien Mahmoud Abbas, Emmanuel Macron a affirmé qu'il n'y aura pas de reconnaissance de l'État de Palestine par la France, ni initiative française ou européenne pour sortir de l'impasse le conflit israélo-palestinien. "Décider unilatéralement de reconnaître la Palestine est-il efficace? Je ne crois pas. Car ce serait une réaction" à la décision américaine "qui a provoqué des troubles dans la région", a estimé le chef de l'Etat, répondant à une question du Figaro.

"Je répliquerais une erreur d'un type pareil", a-t-il précisé, ajoutant qu'il n'allait "pas construire le choix de la France en réaction" à la politique américaine.

"Les États-Unis se sont disqualifiés eux-mêmes"

De son côté, le chef de l'Autorité palestinienne a déclaré qu'il n'accepterait "aucun plan de la part des États-Unis à cause de l'esprit partisan et à cause de la violation du droit international", liée à la décision américaine. "En cela, les États-Unis se sont disqualifiés eux-mêmes", a-t-il ajouté, appelant à un rôle plus actif de l'UE et de la France en particulier.

"Je crois qu'un tel Etat ne peut pas prétendre à être un médiateur honnête dans le processus de paix", a-t-il lancé. "Israël est notre voisin, nous voulons faire la paix avec Israël, nous voulons vivre en paix avec Israël", a-t-il réaffirmé.