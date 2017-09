M'jid El Guerrab démissionne de LREM, pas de son poste de député

Dans un communiqué, l'ex-LREM a déclaré : "Pour ne pas entraver le travail de la majorité parlementaire et afin d’assurer ma défense de la manière la plus sereine possible, j’ai décidé de soumettre ma démission du mouvement La République en marche aux membres du conseil d’administration." Mis en examen pour violences volontaires avec armes, M. El Guerrab est sous le coup d'une lourde sanction.

LREM a indiqué qu'elle acceptait la démission – ce d'autant plus qu'elle comptait l'exclure de toute façon. Cependant, le député n'a pas encore démissionné, et si LREM semble faire pression, lui demandant de prendre ses responsabilités "devant ses électeurs de la poursuite de son mandat".

Le porte-parole Castaner a même indiqué qu'à sa place, il aurait démissionné.

Mais pas de démission pour l'instant, il devra donc siéger avec les nons-inscrits.