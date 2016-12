Lyon, Chambéry, Milan… : le parcours du terroriste de Berlin

Pendant 3 jours, Anis Amri était un véritable fantôme. De Berlin à Milan, où il a finalement été abattu par deux policiers qui procédaient à un contrôle, le terroriste a réussi à passer entre tous les filets européens. Et notamment en France. Selon le Parisien, deux billets de trains ont été retrouvés dans son sac : le premier, daté de jeudi après-midi entre Lyon et Chambéry, puis un second pour rejoindre Milan. A aucun moment, il n'a attiré l'attention. "C’est quand même incroyable qu’un terroriste recherché par toutes les polices d’Europe ait pu entrer sur le territoire national, manifestement armé, puis en ressortir, sans être inquiété, alors que nous sommes en plein état d’urgence," a pesté le dépuré LR Thierry Solère.

"Nous demandons à Bruno Le Roux des explications sur cette défaillance majeure de notre chaîne de sécurité." Une enquête judiciaire a été ouverte en France.

D'autant plus que le début de sa fuite reste un mystère. Certaines sources évoquent un départ vers Bruxelles, avant de rejoindre la France. Mais ce sont les caméras de surveillance, à Lyon qui devraient permettre de retracer le parcours du terroriste. "De multiples vérifications sont en cours, mais c’est un peu comme chercher une aiguille dans une botte de foin…" admet un responsable auprès du Parisien. Reste à savoir sa destination car il est rare qu'un terroriste choisisse la fuite après un attentat. Selon les médias italiens, il cherchait à rejoindre la Sicile. C'est là qu'il est arrivé en 2011 lorsqu'il a quitté la Tunisie par la mer. C'est probablement aussi dans une prison sicilienne qu'il s'est radicalisé.

