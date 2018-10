LREM : Marlène Schiappa réfléchit à présenter sa candidature à la tête du parti

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

11 morts et 15 personnes enlevées après une attaque à Beni

13:55 | EDUCATION Blanquer et Castaner veulent un «plan d'actions» pour les profs

En savoir plus

Interrogée sur les autres candidats potentiels, Marlène Schiappa dit estimer "chacun d'eux". "Vous ne m’entendrez jamais critiquer l’un d’eux. Nous sommes soudés parce que nous sommes engagés ensemble pour un idéal qui nous dépasse. Tous, nous avons plaqué nos activités il y a deux ans et demi pour nous engager dans la campagne d'Emmanuel Macron, à une époque où personne n'y croyait. "

La secrétaire d'Etat balaye tout risque de division au sein du mouvement : "C’est important de comprendre qu’on ne peut pas calquer le fonctionnement et les habitudes des autres vieux partis sur La République en marche. Chez nous, il n’y a pas de luttes intestines. Je n’ai aucun adversaire dans notre mouvement, parce que nous sommes unis autour d’un projet, du président de la République."

"Je réfléchis à présenter ma candidature mais nous verrons quand le moment sera venu", déclare-t-elle dans le JDD. Le dépôt des candidatures à la tête du parti se fera entre le 29 octobre et le 14 novembre, rappelle-t-elle. Mais son choix de se présenter ou non ne sera "en aucun cas une décision individuelle, quelle que soit la décision, elle sera collective. J’associe, je consulte beaucoup, je reçois de nombreux messages d'encouragements ou de propositions de la part de marcheurs ou députés", explique-t-elle.

Après l'arrivée de Christophe Castaner au ministère de l'Intérieur, LREM se retrouve avec un nouveau chef par intérim, Philippe Grangeon, et se prépare à élire son nouveau patron le 14 novembre prochain. Parmi les candidatures potentielles, celle de la secrétaire d'État chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres